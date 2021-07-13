Владимирского предпринимателя осудили за хищение средств при строительстве ФАПов

Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. Судом установлено, что принадлежащему обществу в 2019 году в результате проведенного аукциона на осуществление работ по поставке и сборке фельдшерско-акушерского пункта в поселке Передел для нужд Судогодской центральной районной больницы им. Поспелова из бюджета Владимирской области перечислены денежные средства в размере более 8,2 миллионов рублей. Предприниматель планировал создать условия для необоснованного уменьшения затрат и не выполнять в полном объеме работы, предусмотренные контрактом. Для этого умышленно с привлечением к труду без оформления трудовых отношений неустановленных следствием лиц, не выполнил их часть, отраженную в локальной смене, чем причинил медицинскому учреждению материальный ущерб в размере около 100 тысяч рублей. Аналогичное преступление совершено владитмирцем при выполнении условий контракта на строительство ФАПа в селе Картмазово, материальный ущерб составил около 70 тысяч рублей. Суд назначил ему два года условно с испытательным сроком один год. Ущерб, нанесенный подсудимым, возмещен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.