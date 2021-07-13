Во Владимире на улице Труда появится площадка для выгула собак

Площадка для выгула питомцев появится в сквере на улице, подрядчика должны определить 20 июля. Дог-парк появится в углу сквера, ближе к улице Лермонтова. Там планируется поставить скамью с привязью, барьер, крытый тоннель и балансир, также установить забор у площадки и фонари. Завершить работы подрядчик должен за месяц – до 20 августа, а за работу ему готовы заплатить два миллиона рублей. Также в нескольких частях города установят стенку для игры в мяч – это половина обычной спортплощадки с одним баскетбольным кольцом и одними воротами для мини-футбола, тоже с оградой и фонарями, такие площадки появятся на улице Тракторной у дома №9 и на бульваре художника Иванова. Обустроят и территорию вокруг пруда на улице Казарменной, там появятся светодиодные светильники и лавочки, а у дома №3-Б по улице Комиссарова, неподалеку от Красносельских прудов, появится волейбольная площадка с ограждением. Каждый объект обойдется бюджету максимум в 2 миллиона рублей.