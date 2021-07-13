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Здоровье13 июля 2021 10:52

Во Владимирской области за сутки коронавирус выявили у 225 человек

Число новых случаев заболевших снижается четвертый день
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились следующим образом: 70 сл. в г. Владимире, 23 сл. в Ковровском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 19 сл. в Муромском, 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Меленковском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Собинском, 7 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Камешковском. 12 июля в регионе выявили 233 заболевших, 11 июля – 246, а 10 июля – 252, 9 июля – 255, это был рекорд по числу заболевших за сутки в регионе. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 255 случаев заболевания, больше всего - 9168 сл. - в г. Владимире, 4680 сл. в Гусь-Хрустальном, 4298 сл. о. Муром, 2868 сл. в Ковровском, 2341 сл. в Александровском, 2253 сл. в Петушинском, 1613 сл. в Юрьев-Польском, 1553 сл. в Вязниковском, 1647 сл. в Кольчугинском, 1478 сл. в Суздальском, 1229 сл. в Собинском, 1224 сл. в Киржачском, 1117 сл. в Меленковском, 941 сл. в Камешковском, 897 сл. в Гороховецком, 808 сл. в Селивановском, 642 сл. в Судогодском, 498 сл. в г. Радужном.