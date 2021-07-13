Больше пяти тысяч жителей Владимирской области подписали петицию против коронавирусных ограничений

На сегодняшнее утро петицию за отмену указа губернатора, касающегося коронавирусных ограничений, подписало больше 5,5 тысяч жителей Владимирской области.

Напомним, что согласно указу губернатора, с 12 июля для людей, которые не болели коронавирусом, не сделали прививку и ПЦР-тест, закрыты двери кафе, ресторанов, фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских.

Это вызвало волну негатива не только среди предпринимателей, но и среди обычных жителей Владимирской области.

Уже сегодня состоится встреча первого вице-губернатора Александра Ремиги с представителями фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских. Встреча назначена на 13 часов. Мы будем следить за развитием событием.