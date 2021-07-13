Во Владимирской области килограмм соленой рыбы стоит почти две тысячи рублей

11 июля в России отмечали профессиональный праздник рыболовов. В связи с этим Владимирстат опубликовал данные по стоимости рыбных продуктов в 33 регионе. Для сравнения представители сферы статистики взяли цены за май в 2021 и 2020 году.

Сильнее всего впечатляет стоимость соленых и копченых деликатесных продуктов из рыбы. Килограмм такого счастья в мае этого года стоит 1940 рублей 23 копейки. По сравнению с весной прошлого года цена подросла на почти 37 рублей.

В целом же рыбопродукты за год подорожали не очень сильно. По большинству наименований цены варьируются от 5 до 45 рублей. Единственное, что подешевело за это время, - это разделанная мороженая рыба нелососевых пород (на 14 рублей).