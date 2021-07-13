Спортсменка из Петушков стала победительницей первенства Европы по боксу

фото областной федерации бокса

С 1 по 11 июля в Тбилиси прошло первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. Дарья Новинская из г. Петушки выступала в весовой категории до 60 кг.

Во второй день соревнований Дарья Новинская вышла на ринг и одержала победу единогласным решением судей над финалисткой прошлогоднего первенства Европы украинкой Анастасией Храмаренко.

7 июля бой между Дарьей Новинской и Фанни Деак - призёркой первенства Европы 2019 года из Венгрии был остановлен в первом раунде по решению судьи за явным преимуществом Дарьи.

В полуфинальном поединке 10 июля Дарья Новинская оказалась сильнее соперницы из Италии Валентины Марра, победив её со счётом 4:1. Валентина Марра - победительница первенства Европы 2019 года. С ней Дарья встретилась в ринге уже второй раз.

11 июля в финале Дарья Новинская оказалась сильнее соперницы из Румынии Андра Себе. Таким образом Дарья завоевала высшую награду первенства Европы - золотую медаль и вписала своё имя в историю бокса.

Дарья является воспитанницей областной Спортивной школы олимпийсского резерва по боксу, тренируется под руководством тренеров Сафонова и Зубрицкого.