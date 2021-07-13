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Общество13 июля 2021 9:28

Жительница Коврова фиктивно поставила на учет 99 мигрантов

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации иностранных граждан.

- С 1 июля 2020 года по 30 марта 2021 года женщина фиктивно поставила на учет по месту пребывания 99 граждан иностранного государства, оформив на них соответствующие уведомления о прибытии по адресу принадлежащего ей жилого дома, расположенного в черте районного центра. При этом общая площадь жилых помещений в доме составляет всего 74 кв.м, - сообщили в областной прокуратуре.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".