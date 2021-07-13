24 владимирских ломбарда прошли проверку Банка России

С 10 июля ломбарды, вошедшие в государственный реестр, стали работать по новым правилам: договор займа и залоговый билет в ломбардах объединены в один документ. При этом залоговый билет теперь содержит таблицу индивидуальных условий договора, информацию о заложенной вещи, данные о правах заемщика на заложенную вещь и другие сведения.

Один ломбард (ООО «Ломбард «Пантера»» г. Владимир), не прошедший процедуру допуска, утратил свой статус. Банк России исключил сведения о нем из государственного реестра. Этот ломбард не может заключать договоры потребительского займа и должен убрать из своего полного и сокращенного наименования слово «ломбард». Но он не ограничен в праве принимать платежи от заемщиков по ранее заключенным договорам займа, а при неисполнении обязательств заемщика по договору обращать взыскание на заложенное имущество в установленном договором займа порядке.

- Перед заключением сделки владимирцам нужно только проверить ломбард на наличие в государственном реестре Банка России и на отсутствие в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Мегарегулятор оперативно актуализирует эти списки. В настоящий момент среди организаций с признаками нелегальных кредиторов числятся комиссионный магазин «Скупка 33» (г. Петушки), «Алекс-ломбард» (г. Меленки), ООО «Финлайн – Владимир» или Lombard-33.ru (г. Владимир), — сообщил эксперт Отделения Владимир Банка России Александр Храмов.