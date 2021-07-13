Владимирский спортсмен привез две медали с соревнований по спорту глухих

С 5 по 9 июля в городе Чебоксары завершился Чемпионат и Первенство России по спорту глухих (легкая атлетика).

На старты в Чебоксары прибыло 280 спортсменов из 38 регионов, в том числе и сборная Владимирской области.

Воспитанник региональной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Кирилл Ирха в метании диска занял первое место. Его результат- 42 метра 34 сантиметра.

В толкании ядра Кирилл занял второе место с результатом 13 метров 01 см, при этом улучшив свой личный рекорд.