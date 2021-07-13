Первый вице-губернатор Александр Ремига снова встретится с предпринимателями

Вечером 12 июля в своем инстаграме вице-губернатор Александр Ремига обратился к рестораторам, владельцам индустрии красоты и фитнес-центров. Он предложил им встретиться в областной администрации для обсуждения поступивших предложений и совместно выработать решения по условиям смягчения введенных ограничений.

Александр Ремига решил провести три встречи:

13 июля в 13.00 - встреча с представителями фитнес-индустрии, салонами красоты, парикмахерскими.

14 июля в 17.30 – кинотеатры и детские центры.

15 июля в 15.30 – сфера общественного питания и объекты туризма.

В конце он пожелал всем предпринимателям хорошей работы, чем вызвал шквал негодования. Предприниматели один за другим описывали бедственное положение, в котором они оказались. В первый день все залы кафе и ресторанов были пусты, выручки не было. Еще несколько таких дней и персоналу нечем будет платить зарплату.

Кроме того, предприниматели не хотят отдельных встреч, они предлагают собраться всем вместе, как и раньше. Некоторые готовы предоставить для встречи целый ресторан, площади все равно сейчас пустуют.