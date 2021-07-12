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Происшествия12 июля 2021 17:10

В Александровском районе на автотрассе загорелся тягач большегруза

Инцидент случился в одиннадцатом часу утра 12 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.53 диспетчерам Александровского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем грузовике на 127 километре автодороги «Колокша- Верхние Дворики».

Вскоре к месту пожара прибыли пять огнеборцев на двух пожарных машинах. К тому моменту горела кабина тягача, которую потушили, не дав огню распространиться на другие агрегаты большегруза. В результате общая площадь пожара составила 5 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.