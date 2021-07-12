В Александровском районе на автотрассе загорелся тягач большегруза

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.53 диспетчерам Александровского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем грузовике на 127 километре автодороги «Колокша- Верхние Дворики».

Вскоре к месту пожара прибыли пять огнеборцев на двух пожарных машинах. К тому моменту горела кабина тягача, которую потушили, не дав огню распространиться на другие агрегаты большегруза. В результате общая площадь пожара составила 5 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.