Во Владимирской области ЕГЭ сдадут еще 14 выпускников

12 июля во Владимирской области с экзамена по биологии начался дополнительный период государственной итоговой аттестации. На участие в экзаменах зарегистрировалось четырнадцать выпускников школ, которые не смогли сдать экзамены в основной период по уважительной причине и подтвердили это справками. 13 июля пройдет единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен по русскому языку, 14 июля – по информатике и ИКТ, обществознанию, химии и физике, 17 июля – резервный день по всем предметам. Одиннадцатиклассники, сдавшие ЕГЭ в дополнительный период, успеют получить результаты экзаменов и подать документы в выбранные учебные заведения.