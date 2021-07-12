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Общество12 июля 2021 16:13

Во Владимирской области ЕГЭ сдадут еще 14 выпускников

У них экзамены пройдут в дополнительный период
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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12 июля во Владимирской области с экзамена по биологии начался дополнительный период государственной итоговой аттестации. На участие в экзаменах зарегистрировалось четырнадцать выпускников школ, которые не смогли сдать экзамены в основной период по уважительной причине и подтвердили это справками. 13 июля пройдет единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен по русскому языку, 14 июля – по информатике и ИКТ, обществознанию, химии и физике, 17 июля – резервный день по всем предметам. Одиннадцатиклассники, сдавшие ЕГЭ в дополнительный период, успеют получить результаты экзаменов и подать документы в выбранные учебные заведения.