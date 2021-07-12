Житель Кольчугинского района сядет в тюрьму за хранение оружия

Фото предоставлено областным УФСБ

Областное УФСБ выявило и пресекло деятельность жителя Кольчугинского района, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

- В квартире по месту проживания мужчины были обнаружены и изъяты нарезной карабин «Тигр», двуствольное гладкоствольное ружье, одноствольное гладкоствольное ружье, а также более 50 патронов различного калибра. Это оружие он покупал для самообороны, однако разрешений на хранение и ношение указанных видов оружия не имел, - рассказали в областном УФСБ.

В апреле было возбуждено уголовное дело. В июне Кольчугинский городской суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.