Владимирцам разрешили посещать общепит и другие предприятия сферы услуг, если есть справка о том, что вы болели Covid-19

12 июля во Владимирской области внесли новые правки в ковидные ограничения.Сфера услуг просила отложить все запреты хотя бы до сентября, однако на это в "белом доме" не пошли. А новые правки коснулись документов, которые необходимы для посещения ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита.

Теперь допускают туда не только с сертификатом о вакцинации или при отрицательном тесте ПЦР (срок действия – не более 3 дней), но и при справке, подтверждающей, что вы переболели коронавирусом и с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев. Те же требования предъявляются к другим учреждениям сферы услуг.

Для несовершеннолетних доступ в вышеуказанные заведения, а также фуд-корты в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах открыт в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших отрицательный тест ПЦР (срок действия – не более 3 дней), QR-код или справку о перенесённом в последние полгода коронавирусе.