Больше 300 кубометров воды в сутки тратят во Владимире для полива дорог в жару

Во время аномально жаркой погоды, установившейся во Владимире, специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» круглосуточно поливают центральные городские магистрали.

Когда температура воздуха поднимается выше + 25 градусов, проводится его аэрация. Поливомоечные машины направляют струи воды вверх, охлаждая не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Благодаря регулярному поливу и аэрации в жару снижается уровень пластической деформации дорожного покрытия.

Поливают городские магистрали не реже 2 раз в сутки. В дневную смену к поливу привлекается не менее 4 машин, а в ночную - не менее 2 машин. В сутки расход воды составляет более 300 кубометров.