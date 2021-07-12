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Общество12 июля 2021 15:24

Больше 300 кубометров воды в сутки тратят во Владимире для полива дорог в жару

В дневную смену к поливу привлекается не менее 4 машин, а в ночную - не менее 2 машин
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во время аномально жаркой погоды, установившейся во Владимире, специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» круглосуточно поливают центральные городские магистрали.

Когда температура воздуха поднимается выше + 25 градусов, проводится его аэрация. Поливомоечные машины направляют струи воды вверх, охлаждая не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Благодаря регулярному поливу и аэрации в жару снижается уровень пластической деформации дорожного покрытия.

Поливают городские магистрали не реже 2 раз в сутки. В дневную смену к поливу привлекается не менее 4 машин, а в ночную - не менее 2 машин. В сутки расход воды составляет более 300 кубометров.