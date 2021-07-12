Житель Вязниковского района украл 50 килограммов металлических плит

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Вязниковского района. Молодой человек обвиняется в краже.

- В конце мая текущего года обвиняемый, проходя мимо одного из домов в поселке Приозерный, увидел металлические плиты, из которых была вымощена дорожка к дому. Он решил похитить их. Дождавшись ночи, злоумышленник демонтировал плиты, перенес их в кусты и впоследствии сдал в пункт приема лома, - рассказали в областном УМВД.

В общей сложности обвиняемый похитил 50 кг плит. Ущерб собственнику составил 5 тысяч рублей. В содеянном молодой человек сознался.

Материальный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.