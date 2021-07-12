Под Вязниками два человека пострадали в ДТП с «Ижом» и «Жигулями»

По предварительным сведениям Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 22.55 на 3 километре автодороги «Вязники — Сергиевы Горки — Татарово — Муром» водитель автомобиля «ИЖ-Ода» 1997 года рождения, выезжая на главную дорогу, не уступил проезжавшим мимо «Жигулям» седьмой модели, за рулем которых находился 38-летний мужчина.

В результате «ИЖ» вылетел в правый кювет. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» диагностировала у водителя «Оды» и его 18-летнего пассажира закрытые черепно-мозговые травмы, однако госпитализация обоим не потребовалась, после оказания помощи молодых людей направили на домашнее лечение.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по данному факту проверка, обстоятельства ДТП уточняются.