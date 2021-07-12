Экс- начальник отдела безопасности исправительной колонии в Мелехово брал взятки с осужденных

Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего экс-начальника отдела безопасности ФКУ «ИК-6» УФСИН России по Владимирской области. Он обвиняется в "получении взятки" и " получении взятки за незаконные действия".

По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2019 года начальник отдела безопасности колонии получил взятку- 125 тысяч рублей от осужденного за создание ему комфортных условий отбывания наказания.

- Кроме того, в январе 2020 года обвиняемый получил незаконное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за включение осужденного в список осужденных, вызываемых на комиссию исправительного учреждения по рассмотрению ходатайства по замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

После возбуждения уголовного дела мужчина от следствия скрылся и был объявлен в розыск. В феврале этого года его задержали и заключили под стражу. Вину обвиняемый не признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.