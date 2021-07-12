Владимирцы жалуются на проблемы с медициной

За минувшую неделю с 30 июня по 7 июля во Владимирской области более двух с половиной тысяч человек пожаловались на различные проблемы. Из различных источников по данным Центра развития регионом поступило 2614 обращений от владимирцев. Больше всего жаловались жители областной столицы – 220 обращений, меньше – александровцы и вязниковцы: по 73 и 72 жалобы. При этом больше всего недовольства у жителей региона вызвала медицина – на нее за неделю пришлось 1896 жалоб, причем жаловались владимирцы и на невозможность записаться на вакцинацию, и на проблемы с получением сертификата. Кстати, неделю назад на тему здравоохранения пришлось 1600 жалоб. Коммунальные проблемы вызвали 237 жалоб, а дороги- 218. Ответы на свои жалобы владимирцы получали достаточно оперативно – за 4 часа и 36 минут в среднем.