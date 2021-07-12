Во Владимире на Студеной горе автомобиль врезался в жилой дом

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, рано утром 11 июня на улице Студеная Гора автолюбитель 1996 года рождения, ехавший на автомобиле «Хенадй Соната», вылетел за пределы проезжей части и врезался в дом №7.

К счастью, ничего страшного в результате этого ДТП не произошло, однако легкую травму получил пассажир легковушки. Прибывшие на место аварии врачи «скорой помощи» диагностировали у молодого человека 1998 года рождения ушибленную ссадину левой голени. Помощь ему оказали на месте и отпустили на домашнее лечение. Среди жильцов дома и пешеходов также никто не пострадал.

По данному факту в Госавтоинспекции в настоящее время проводится проверка.