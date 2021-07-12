Во Владимирской области свободными остаются 280 коек для больных коронавирусом

12 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 233 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 39030 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 1776 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 84,2 процента из них занято (1496), свободны – 280 коек.

36368 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 238 человек. За период наблюдения в области отмечено 1319 летальных случаев.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.