Владимирская спортсменка завоевала две медали на Чемпионате мира по спортивному ориентированию

В минувшее воскресенье завершился Чемпионат мира по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах, который проходил с 3 по 9 июля в Чехии.

В этом году организаторами была предложена невероятная сложная местность, которая требовала от участников максимальной мобилизации как функциональной, так и технической готовности. По отзывам спортсменов, одна из дисциплин Чемпионата мира стала самой сложной в их спортивной карьере.

Показав блестящие результаты, владимирская спортсменка, заслуженный мастер спорта России Наталья Гемперле завоевала две серебряные медали: в первый же день Чемпионата Наталья показала второй результат в дисциплине Спринт, а в заключительный - также успешно выступила и в Лонге, завоевав свою вторую медаль главного старта сезона.

Успешное выступление также позволило Наталье упрочить свои позиции в мировом ранге, закрепившись на второй строчке!