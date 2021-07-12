Владимирцам запретили приезжать в леса

Это лето запомнится владимирцам запретами. С 12 июля без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста нельзя посещать кафе, кинотеатры, спортклубы, развлекательные заведения. Теперь под запретом оказались и леса. Распоряжением Департамента лесного хозяйства на территории Владимирской области ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, принадлежащих гражданам. На такие меры пошли из-за жаркой погоды и введение пожароопасного режима. В местах, наиболее подверженных лесными пожарами (в первую очередь, где растут хвойные молодые деревья), организуется система контрольно-пропускных пунктов, а также перекрытие лесных дорог шлагбаумами. Если вы видите нарушителей – можно пожаловаться по телефонам горячей линии 8 (4922) 45-90-02, 8 (4922) 45-90-06 (Региональная диспетчерская служба Владимирской области), а также на адрес электронной почты: vlad-pdu@yandex.ru.