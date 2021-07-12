В Муроме не будут восстанавливать понтонный мост из-за трассы М-12

Как рассказали муромляне, по неподтвержденным данным возвращение понтонного моста, соединявшего до 2009 года Владимирскую и Нижегородскую области, должно быть связано со строительством автобана М-12.

- Говорили, якобы самосвалы, перевозящие материалы на стройку, не могут пройти весовой контроль на стационарном мосту, поэтому решено для них вернуть понтонный мост на место, - рассказал автолюбитель из Мурома Владимир.

В мэрии города на Оке сообщили, что впервые слышат о такой перспективе, а в Госкомпании «Автодор», которая занимается строительством М-12, этот миф развеяли.

- На Оке не планируется организовывать такой мост, - сообщила «КП» руководитель пресс-службы ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Так что муромлянам и жителям ближайших к городу нижегородских сел пока остается лишь мечтать о восстановлении наплавной переправы, при помощи которой местным жителям было в разы проще сообщаться между двумя регионами. Напомним — понтонный мост в Муроме действовал вплоть до 2009 года, пока не был открыт стационарный путепровод через Оку. За проезд автомобилей на наплавной переправе взималась плата, но пешеходы и велосипедисты могли перебираться с берега не берег совершенно бесплатно, чем очень активно пользовались весь летний сезон.