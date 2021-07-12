Владимир Сипягин назначил нового вице-губернатора взамен Романа Годунина

12 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назначил на должность своего заместителя Германа Елянюшкина. Он будет пока работать с приставкой и.о. (на срок до согласования его в Законодательном собрании). Назначение произошло на пост, который вплоть до недавнего увольнения занимал Роман Годунин.

Герман Вячеславович, согласно пресс-релизу от "белого дома", родился в 1969 году в Сызрани Куйбышевской (ныне – Самарской) области. Имеет два высших образования: окончил Санкт-Петербургскую Высшую пожарно-техническую школу МВД РФ и Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция».

Работал на руководящих и государственных должностях во Владикавказе, Санкт-Петербурге, Москве, в Тюменской, Псковской и Московской областях. В последние годы трудовая деятельность Германа Елянюшкина была тесно связана с развитием строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства – именно эти направления ему предстоит курировать и во Владимирской области.