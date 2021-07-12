В Вязниках бывший заключенный пытался зарезать приятеля

В Вязниках направлено в суд уголовное дело о покушении на убийство.

- Следствием установлено, что вечером 26 марта мужчина находился в гостях дома у своего знакомого. Товарищи выпивали. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого хозяин квартиры высказал в адрес обвиняемого выражения, которые, по его мнению, унижали его честь и достоинство, как человека, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы, - рассказали в областной прокуратуре.

Тогда мужчина решил убить знакомого и нанес мужчине 2 удара ножом в грудь и живот. Однако хозяин квартиры сопротивлялся и не дал себя убить. Он получил колото-резаную рану передней брюшной стенки, проникающей в брюшную полость с частичным пересечением левой прямой мышцы живота и ранение подвздошной кишки, причинившие тяжкий вред здоровью, а также колото-резаную рану передней поверхности грудной клетки, причинившей легкий вред здоровью.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 11 лет, с ограничением свободы на срок до 2 лет.