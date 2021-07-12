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Происшествия12 июля 2021 12:01

Во Владимире три человека пострадали в столкновении скутера и «Фольксвагена»

ДТП произошло 11 июля в 20.35 на Ерофеевском спуске
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей, авария случилась в районе пересечения Ерофеевского спуска с улицей Большой Московской и улицей Гагарина. По предварительным данным Госавтоинспекции, 48-летний водитель легкового автомобиля «Фольксваген Пассат» не предоставил преимущество в движении ехавшему во встречном направлении скутеру «Ямаха».

В результате удара травмы получил водитель двухколесного «железного коня» - прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали у него рану предплечья и правого века, мужчину отправили в больницу. Его пассажир 1985 года рождения получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рану ноги и пальца стопы — его направили на домашнее лечение. Также травмы получила 68-летняя пассажирка легковушки. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и раной головы.

По факту ДТП в городском отделе ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.