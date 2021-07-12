Губернатор Владимир Сипягин попросил у Минромторга увеличить объем поставок вакцины от коронавируса

Во Владимирской области катастрофически не хватает вакцины против коронавируса. В листе ожидания сейчас стоят около 140 тысяч жителей региона. Губернатор Владимир Сипягин обратился за помощью в Минпромторг.

- Заболеваемость COVID-19 в области растёт. Остановить процесс поможет только вакцинация. Хорошо, что большинство наших земляков уже это понимает, трезво, разумно оценивают происходящее. Всё больше людей записываются на прививку. Мы сейчас делаем порядка 3-3,5 тысячи прививок в день, а можем делать 8,6 тысяч. Сдерживает только нехватка вакцины. Рассчитываю, что те телефонные переговоры, которые я провел на уходящей неделе с Минпромторгом РФ, помогут нам с ускорением и увеличением объёма поставок препаратов. Я объяснил в министерстве ситуацию, связанную с тем, что мы находимся среди мегаполисов, где самая неблагоприятная ситуация с пандемией, нам нельзя медлить. Меня услышали. Я думаю, что сейчас темпы поставок вакцины во Владимирскую область увеличатся, - сообщил в социальных сетях глава региона.