В Киржачском районе защитные леса незаконно оказались в частной собственности

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство выяснило, что восемь земельных участков лесного фонда, входящих в состав урочища «Кирова»Северного участкового лесничества Киржачского района, принадлежат гражданину, зарегистрировавшему на них право собственности.

Оказалось, что эти земли принадлежат к категории защитных лесов, и в связи с этим могут находиться исключительно в собственности Российской Федерации.

Проверкой установлено, что ранее эти земли администрация Киржачского района предоставила в собственность местному колхозу по договору купли-продажи, а колхоз, в свою очередь, по соглашению об отступном передал их частному лицу. В связи с этим прокуроры обратились в суд с иском, потребовав аннулировать все эти спорные договоры и исключить из реестра недвижимости сведения о данных землях.

Суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иск, фактически передав защитные леса от частных рук в государственные. В настоящее время решение в законную силу не вступило.