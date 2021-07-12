Демонтаж сгоревшего здания ДК в Гусь-Хрустальном обойдется в 17 миллионов рублей

Завершить снос сгоревшего Дома культуры в городе Гусь-Хрустальный должны до конца лета. Для этого из бюджета области выделили субсидию – 17 миллионов и 59 тысяч рублей. Напомним, бывший ДК имени Ленина на улице Интернациональной сгорел в июне прошлого года. Здание горело три дня, в огне пострадали крыша, весь третий этаж, зрительный зал и сцена – всего 2,4 тысячи квадратных метра. Восстанавливать Дом культуры сочли нецелесообразным – как показала экспертиза, несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент. Но снести его – задача тоже нетривиальная, поскольку у сгоревшего ДК общая стена со зданием стадиона «Центральный». Кстати, как отмечала директор департамента культуры Алиса Бирюкова, сейчас в Гусь-Хрустальном фактически нет ни одного современного и обустроенного дома культуры, где могут полноценно работать коллективы. И поэтому после сноса здания в городе планируют построить новый современный и комфортабельный дом культуры. Заказать его проект планируют после завершения демонтажа.