Во Владимирской области 12 июля коронавирусом заболело 233 человека

Во Владимирской области за прошедшие сутки 12 июля лабораторно подтверждено 233 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев во Владимире - 72, в Гусь-Хрустальном - 22, в Ковровском - 21, в Муромском районе - 20. 16 заболевших в Петушинском, по 14 - в Вязниковском, Суздальском районах, по 12 - в Собинском, Кольчугинском районах, 8 случаев в Гороховецком, по 5 - в Меленковском, в Киржачском районах, по 3 случая в Юрьев-Польском и Селивановском районах, по 2 - в Камешковском, Александровском, в Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 030 случаев заболевания (9098 сл. в г. Владимире, 4659 сл. в Гусь-Хрустальном, 4279 сл. о. Муром, 2845 сл. в Ковровском, 2336 сл. в Александровском, 2245 сл. в Петушинском, 1608 сл. в Юрьев-Польском, 1542 сл. в Вязниковском, 1639 сл. в Кольчугинском, 1468 сл. в Суздальском, 1222 сл. в Собинском, 1216 сл. в Киржачском, 1107 сл. в Меленковском, 937 сл. в Камешковском, 890 сл. в Гороховецком, 804 сл. в Селивановском, 637 сл. в Судогодском, 498 сл. в г. Радужном).