Почетным донорам Владимирской области выплатили 135 миллионов

Как сообщили в областной администрации, за первое полугодие этого года девять тысяч почетных доноров получили меры социальной поддержки. Кроме ежегодных выплат. Размер которых в этом году составляет 15 100 рублей, выплат, почетные доноры имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года в соответствии с трудовым законодательством, внеочередное оказание помощи в медицинских организациях государственной или муниципальной систем здравоохранения и первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Деньги почетным донорам перечисляет соцзащита по месту жительства владимирцев, заявление и комплект документов нужно подать в отдел соцзащиты только тем, кто впервые награжден знаком почетного донора, позднее выплаты проходят в беззаявительном порядке.