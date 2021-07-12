Во Владимирской области за выходные на водоемах погибли три человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС, в ночь с пятницы на субботу в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе села Спас-Купалище Судогодского района на Клязьме возможно утонул молодой человек 1992 года рождения.

На поиски выехали водолазы аварийно-спасательной службы Владимирской области, которые обнаружили тело пропавшего в Камешковском районе, неподалеку от Пенкино.

А уже в воскресенье в МЧС сообщили сразу о двух ЧП на воде. Согласно первой информации, на границе Владимирской и Нижегородской областей, в районе автомобильного моста между Гороховцом и деревней Мячково обнаружено тело утонувшего мужчины 1965 года рождения, его извлекли работники местной спасательной станции.

Второй случай произошел в Гусь-Хрустальном. Оттуда пришло сообщение об обнаружении тела утонувшей женщины на карьере в районе дома №29 по улице Курловская. Личность погибшей, а также обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

Как уточнили в региональном главке МЧС, все три случая произошли вне разрешенных мест купания — на «диких» пляжах, который во Владимирской области насчитывается порядка 700. В настоящее время сотрудники МЧС, полиции, областной госинспекции административно-технического надзора и местных администраций проводят рейды по всем этим местам, купальщиков уже начали штрафовать. Суммы штрафов за нарушение правил безопасного поведения на воде во Владимирской области для граждан составляют от 800 до 4000 рублей.