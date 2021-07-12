Почти 47 тысяч владимирцев сделали прививки от коронавируса

К исходу 9 июля медики города Владимира привили первый компонент вакцины от коронавируса 46 973 владимирцам. Оба компонента вакцины получили 33 033 жителей города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидали 2994 человека.

Всего за время проведения вакцинации (по данным на 9 июля) в лечебные учреждения областного центра поступило 53355 доз вакцины.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.