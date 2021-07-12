В Гусь-Хрустальном пожарные тушили загоревшийся большегруз

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о загоревшемся грузовике поступила диспетчерам пожарной охраны в 15.58. На место прибыли девять огнеборцев на двух пожарных машинах.

К моменту прибытия из большегруза, стоявшего у дома №105, валил дым со стороны кабины. Пожарные не дали машине сгореть полностью и ликвидировали возгорание на площади 1 квадратный метр. Как выяснилось, сгорел утеплитель, расположенный под кабиной тягача. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.