Во Владимирской области удаленных вакансий в два раза больше, чем в прошлом году

По данным hh.ru в июне российские компании побили рекорд по поиску сотрудников сразу на дистанционную занятость - пандемия коронавируса изменила рынок труда.

Во Владимирской области за последний месяц вакансии с удалённым графиком работы составили 7,5% от всех опубликованных вакансий. Если сравнивать этот показатель с июнем прошлого года, то фиксируется рост таких вакансий более, чем в 2 раза: в июне 2020 вакансии с удаленным графиком работы составляли около 3%. Для сравнения, в апреле этого года на «удаленку»" приглашали 5,4% соискателей, в мае – 4,6%.

Средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях с «удаленкой» во Владимирской области за последний месяц – 37 тысяч рублей. Чаще всего такие вакансии предлагаются в профессиональных областях «Продажи» (45%), «Административный персонал» (35%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (34%).