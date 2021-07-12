В Суздале покажут пьесу Ивана Вырыпаева

С 16 по 18 июля в Суздальском районе пройдет первая лаборатория современной драматургии "Сенокос". Мероприятие организуют при участии Школы-студии МХАТ, фестиваля "Любимовка" и творческого сообщества "Мира".

В течение нескольких дней студенты актерского факультета Школы-студии МХАТ мастерской Виктора Рыжакова будут жить и трудиться в деревне Фомихе, а после сельскохозяйственных работ заниматься репетициями под руководством молодых режиссеров. В пятницу, субботу и воскресенье в самых разных местах в Суздале и вокруг него будут организованы читки лучших пьес современных драматургов.

Как сообщает ТАСС, в лаборатории примут участие восемь пьес, которые отобрал профессор Школы-студии МХАТ, режиссер Виктор Рыжаков вместе с "Любимовкой". Читки этих пьес будут поставлены с участием восьми режиссеров и 20 актеров. Среди участников - новая пьеса Ивана Вырыпаева "Мир красивых бабочек", ее поставит известный режиссер Дмитрий Соболев.