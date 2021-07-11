В Ковровском районе составлены протоколы за купание на «диких» пляжах

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в минувшую субботу совместный рейд по рекам и озерам Коврова и Ковровского района провели сотрудники МЧС, полиции, областного государственного административно-технического надзора и местных администраций.

В ходе рейда его участники побывали на озерах Переханово и Ярцево и на техническом карьере «Байкал», расположенных в Малыгинском сельском поселении, а также заглянули на водоемы Гидромуть и «дикий» пляж на Клязьме в районе улицы Набережной.

По итогам рейда было составлено четыре административных протокола на купальщиков. Их привлекли к ответственности за нарушение правил поведения на водных объектах — эта статья предусмотрена областным законом об административных правонарушениях. Теперь виновных оштрафуют на суммы от 800 до 4000 рублей.

Напомним — ранее руководство регионального главка МЧС заявило, что в связи с участившимися в регионе несчастными случаями, происходящими в запрещенных для купания местах, вскоре начнут составлять по этой статье протоколы. Теперь же это обещание приводится в действие. Подобные рейды состоятся и в других городах и районах Владимирской области.