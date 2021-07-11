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Здоровье11 июля 2021 15:09

Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 232 человека

Столько пациентов было выписано из медучреждений региона за минувшие 24 часа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения, при этом за то же время было официально подтверждено два новых летальных исхода от коронавирусной инфекции. Таким образом, количество скончавшихся от covid-19 во Владимирской области с начала эпидемии на сегодняшний день составляет 1319 человек, количество выписанных по выздоровлению — 36130 человек.

По сведениям облздрава, сейчас в инфекционных госпиталях региона действует 1776 коек для больных с коронавирусом. Из них занято 1451 койка, или 81,7 процента. Соответственно, свободными остаются 325 коек.

Напомним — в регионе за минувшие сутки официально подтвреждено 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Впо России в целом за прошедшие 24 часа зарегистрировано 25033 новых случая заражения, подтверждено 749 новых летальных исходов от коронавируса, выписано по выздоровлению 17382 человека.