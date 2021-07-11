Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 232 человека

Как сообщает департамент здравоохранения, при этом за то же время было официально подтверждено два новых летальных исхода от коронавирусной инфекции. Таким образом, количество скончавшихся от covid-19 во Владимирской области с начала эпидемии на сегодняшний день составляет 1319 человек, количество выписанных по выздоровлению — 36130 человек.

По сведениям облздрава, сейчас в инфекционных госпиталях региона действует 1776 коек для больных с коронавирусом. Из них занято 1451 койка, или 81,7 процента. Соответственно, свободными остаются 325 коек.

Напомним — в регионе за минувшие сутки официально подтвреждено 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Впо России в целом за прошедшие 24 часа зарегистрировано 25033 новых случая заражения, подтверждено 749 новых летальных исходов от коронавируса, выписано по выздоровлению 17382 человека.