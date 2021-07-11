Во Владимире во время пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, инцидент произошел 10 июля. В 11.10 на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании, произошедшем в пятиэтажном доме по адресу: улица Тракторная, 14.

К месту ЧП выехал 21 человек из числа личного состава и восемь пожарных машин. Первые прибывшие на место расчеты заметили клубы черного дыма, валившие из окна четвертого этажа.

Три звена газодымозащитников приступили к тушению, эвакуации и спасению людей. В общей сложности из дома эвакуировали 30 человек, еще двоих, в том числе одного ребенка, вывели с пятого этажа при помощи специальных спасательных устройств.

Как оказалось, пожар произошел в квартире, в результате сгорела отделка одной из комнат и часть балкона, также огонь уничтожил некоторые вещи. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.