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Происшествия11 июля 2021 11:55

Во Владимире на перекрестке у площади Фрунзе столкнулись три машины

ДТП произошло около 11 часов утра 11 июля на Большой Нижегородской улице
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, около 11 часов утра на перекрестке улиц Большая Нижегородская и Вокзальная, возле площади Фрунзе, столкнулись легковая машина «Нисcан», фургон «Ситроен» и пассажирский автобус «ПАЗ».

- На данный момент известно об одной пострадавшей — пассажирке автомашины «Ситроен» 1954 года рождения, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Екатерина Симоненкова.

Удар был такой, что фургон перевернулся. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются.