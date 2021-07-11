Во Владимире на перекрестке у площади Фрунзе столкнулись три машины

Как сообщает отдел информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, по предварительным данным Госавтоинспекции, около 11 часов утра на перекрестке улиц Большая Нижегородская и Вокзальная, возле площади Фрунзе, столкнулись легковая машина «Нисcан», фургон «Ситроен» и пассажирский автобус «ПАЗ».

- На данный момент известно об одной пострадавшей — пассажирке автомашины «Ситроен» 1954 года рождения, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Екатерина Симоненкова.

Удар был такой, что фургон перевернулся. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются.