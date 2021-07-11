Во Владимирской области за сутки у 246 человек подтвержден коронавирус

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на первом месте в суточной сводке стоит Владимир, где подтвердилось 75 новых заражений коронавирусом. На втором месте Ковровский район с 26 заболевшими, на третьем Муромский район, где подтвреждено 25 новых заражений.

В Гусь-Хрустальном районе подтвердилось 24 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Петушинском районе 13, в Суздальском районе 12, в Гороховецком районе 10, в Вязниковском и Собинском районах по девять, в Меленковском районе восемь, в Кольчугинском районе семь, в Киржачском и Юрьев-Польском районах по шесть, в Камешковском районе пять, в Александровском и Селивановском районах по четыре, в Судогодском районе три случая.

Таким образом, с начала эпидемии на сегодняшний день во Владимирской области подтверждено 38797 случаев заражения коронавирусом.