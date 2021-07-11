В Юрьев-Польском районе хозяйку земли оштрафовали за сорняки на участке

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, участок площадью 14,1 гектара в Юрьев-Польском районе зарос сорняками, а также на нем имелась подушка сорных трав. Вдобавок над всем этим возвышался сухостой из сорняков. Помимо прочего, на участке инспекторы обнаружили выросшие деревья.

В результате хозяйку участка оштрафовали на 10 тысяч рублей за невыполнение обязательных требований по защите земель. Также женщине владелице земли выдали предписание об устранении нарушений.

Стоит сказать, что после этого ситуация изменилась к лучшему: хозяйка провела уборку, вырубила деревья и избавила участок от сорняков, так что теперь он снова пригоден для высадки сельскохозяйственных культур.