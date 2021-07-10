Владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" откроют сезон матчем в Кубке России друг против друга

Новый футбольный сезон для команд из Владимирской области начнется отнюдь не в чемпионате России, а в Кубке. Причем играть командам придется друг против друга.

Матч 1/256 финала Бетсити Кубка России по футболу сезона 2021/2022 годов между "Торпедо-Владимир" и ФК "Муром" состоится во Владимире. Игра пройдёт 14 июля на стадионе "Торпедо" и начнётся в 19.00.

Кстати, владимирское "Торпедо" отправило заявку на ближайший сезон. Пока были отправлены документы на следующих игроков: Артём Ковешников, Виталий Потепалов, Александр Мясников, Виктор Чувилов, Александр Зенин, Никита Андреев, Максим Сасс, Андрей Гладышев, Денис Перфилов, Дмитрий Хохлов, Илья Жаров, Макар Бакаров, Дмитрий Калабухов.