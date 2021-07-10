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Общество10 июля 2021 15:35

Во Владимире управление по физической культуре возглавила Елена Корнева

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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В администрации города Владимира кадровые перестановки. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике возглавила Елена Корнева, правда сделала она это с приставкой и.о.

Назначение в администрации города объяснили ротацией кадров. До нее так же с приставкой и.о. управление, отвечающее за спортивную и молодежную политику в администрации, возглавлял Олег Медведев. Теперь же Олег Рудольфович стал заместителем Корневой.

Последним же руководителем управления без приставки и.о. была Ольга Молева, которая была уволена из администрации в октябре 2020 года.