Во Владимире управление по физической культуре возглавила Елена Корнева

В администрации города Владимира кадровые перестановки. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике возглавила Елена Корнева, правда сделала она это с приставкой и.о.

Назначение в администрации города объяснили ротацией кадров. До нее так же с приставкой и.о. управление, отвечающее за спортивную и молодежную политику в администрации, возглавлял Олег Медведев. Теперь же Олег Рудольфович стал заместителем Корневой.

Последним же руководителем управления без приставки и.о. была Ольга Молева, которая была уволена из администрации в октябре 2020 года.