"Русь-кино" с 12 июля приостанавливает кинопоказы

В регионе с понедельника, 12 июля ужесточаются коронавирусные ограничения. Согласно указу губернатора Владимирской области Владимира Сипягина от 8 июля 2021 года общепит, кинотеатры салоны красоты, парикмахерские, бассейны и спортцентры смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации или отрицательным свежим ПЦР-тестом.

И если одни просят губернатора как минимум отсрочить введение этих мер, то другие просто решили приостановить свою деятельность. На сайте кинотеатра "Русь-кино" появилось сообщение, что в учреждении остановлена онлайн-продажа билетов с 11 июля 2021 года, а с 12 июля 2021 года временно приостанавливают кинопоказы.

Кинотеатр "Киномакс-Буревестник" пока свою деятельность останавливать не собирается. Однако пускать туда будут лишь с сертификатом о вакцинации или со справкой об отрицательном ПЦР-тесте.