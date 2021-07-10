В Гусь-Хрустальном районе в ДТП погиб 16-летний подросток

Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД.

9 июля около 23.30 на 382 километре автодороги "Золотое кольцо" в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП с погибшим. В аварии смертельно пострадал 16-летний подросток.

По предварительной информации от пресс-службы областной полиции, 21-летний водитель иномарки "Опель", не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и врезался в дерево, после чего машина опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия и водитель, и его 16-летний пассажир серьезно пострадали. Их госпитализировали в ближайшую. больницу. К сожалению, впоследствии подросток скончался в медицинском учреждении.