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Происшествия10 июля 2021 10:48

В Гусь-Хрустальном районе в ДТП погиб 16-летний подросток

Он был пассажиром в машине, которая съехала в кювет и врезалась в дерево
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД.

Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД.

9 июля около 23.30 на 382 километре автодороги "Золотое кольцо" в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП с погибшим. В аварии смертельно пострадал 16-летний подросток.

По предварительной информации от пресс-службы областной полиции, 21-летний водитель иномарки "Опель", не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и врезался в дерево, после чего машина опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия и водитель, и его 16-летний пассажир серьезно пострадали. Их госпитализировали в ближайшую. больницу. К сожалению, впоследствии подросток скончался в медицинском учреждении.