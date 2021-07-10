Во Владимирской области 10 июля заболели коронавирусом 252 человека

На территории Владимирской области на 10 часов утра 10 июля 2021 года лабораторно подтверждено 252 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 63 сл. в г. Владимире, 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 24 сл. в Ковровском, 23 сл. в Муромском, 14 сл. в Петушинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Собинском, 10 сл. в Киржачском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Гороховецком, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Судогодском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 38 551 случай заболевания (8951 сл. в г. Владимире, 4613 сл. в Гусь-Хрустальном, 4234 сл. о. Муром, 2798 сл. в Ковровском, 2330 сл. в Александровском, 2216 сл. в Петушинском, 1599 сл. в Юрьев-Польском, 1519 сл. в Вязниковском, 1620 сл. в Кольчугинском, 1442 сл. в Суздальском, 1201 сл. в Собинском, 1205 сл. в Киржачском, 1094 сл. в Меленковском, 930 сл. в Камешковском, 872 сл. в Гороховецком, 797 сл. в Селивановском, 632 сл. в Судогодском, 498 сл. в г. Радужном).