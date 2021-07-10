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Здоровье10 июля 2021 10:40

Во Владимирской области 10 июля заболели коронавирусом 252 человека

Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области на 10 часов утра 10 июля 2021 года лабораторно подтверждено 252 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 63 сл. в г. Владимире, 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 24 сл. в Ковровском, 23 сл. в Муромском, 14 сл. в Петушинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Собинском, 10 сл. в Киржачском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Гороховецком, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Меленковском, 7 сл. в Судогодском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 38 551 случай заболевания (8951 сл. в г. Владимире, 4613 сл. в Гусь-Хрустальном, 4234 сл. о. Муром, 2798 сл. в Ковровском, 2330 сл. в Александровском, 2216 сл. в Петушинском, 1599 сл. в Юрьев-Польском, 1519 сл. в Вязниковском, 1620 сл. в Кольчугинском, 1442 сл. в Суздальском, 1201 сл. в Собинском, 1205 сл. в Киржачском, 1094 сл. в Меленковском, 930 сл. в Камешковском, 872 сл. в Гороховецком, 797 сл. в Селивановском, 632 сл. в Судогодском, 498 сл. в г. Радужном).