На трассе М-7 в Петушинском районе чуть не сгорела фура

.

В 0.42 10 июля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля в Петушинском районе. Фура загорелась неподалеку от деревни Киржач на 95 километре федеральной трассы М-7.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под капота шел дым. Пожарные запенили место задымления и в итоге не дали сгореть автомобилю. Общая площадь пождара составила 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.

На пожар выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.