Из бюджета Владимирской области выделили 42 миллиона рублей на помощь начинающим фермерам

Бюджет Владимирской области поддержал начинающих фермеров. Сделано это в рамках грантовой программы "Агростартап". По ней 13 сельхозпроизводителей 33 региона получат от 3 до 5 млн рублей.

Всего на гранты претендовали 28 участников. Это индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, из Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Муромского, Собинского, Суздальского, Петушинского и Юрьев-Польского районов.

Участники отбора представили 20 проектов по разведению крупного рогатого скота, 4 проекта по выращиванию плодово-ягодных культур, а также по 1 проекту по козоводству, птицеводству, рыбоводству и пчеловодству. С помощью гранта фермеры могут приобрести сельскохозяйственных животных, земли сельскохозназначения, технику и оборудование.